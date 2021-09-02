Крипак стал 4-кратным Паралимпийским чемпионом
Сборная Украины – серебряный призер Паралимпиады-2020 в командном турнире по настольному теннису
Дидух и Николенко в финале соревнований проиграли китайскому дуэту
2 сентября 13:19
Максим Николенко / Фото - FacebookУкраинские спортсмены Виктор Дидух и Максим Николенко уступили в финале Паралимпиады-2020 в командных соревнованиях по настольному теннису.
Украинская пара в золотом поединке со счетом 0:2 проиграла китайскому дуэту в лице Чжао Шуай и Пэн Вэйнань. Таким образом, украинцы стали серебряными медалистами турнира.
Отметим, Дидух и Николенко – победители Рио-2016.
Напомним, украинские теннисисты уже выигрывали медали на этих Играх. Дидух завоевал серебро в одиночных соревнованиях в классе 8, а Николенко – бронзу.
А тем временем Максим Крипак завоевал уже 4-е золото на Паралимпиаде-2020.
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