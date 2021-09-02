Сборная Украины – серебряный призер Паралимпиады-2020 в командном турнире по настольному теннису

Дидух и Николенко в финале соревнований проиграли китайскому дуэту







Максим Николенко / Фото - Facebook

Украинские спортсменыуступили в финале Паралимпиады-2020 в командных соревнованиях по настольному теннису.Украинская пара в золотом поединке со счетом 0:2 проиграла китайскому дуэту в лице. Таким образом, украинцы стали серебряными медалистами турнира.Отметим, Дидух и Николенко – победители Рио-2016.Напомним, украинские теннисисты уже выигрывали медали на этих Играх. Дидух завоевал серебро в одиночных соревнованиях в классе 8, а Николенко – бронзу.А тем временем