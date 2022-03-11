Украинцы завоевали еще 6 медалей на Паралимпийских играх-2022
Сборная Украины вернулась на вторую строчку медального зачета Паралимпиады-2022
Китай вне конкуренции
14:21
Фото: facebook.com-NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
11 декабря украинские параатлеты завоевали 6 медалей в парабиатлоне на Паралимпийских играх-2022.
Три золота, два серебра и бронза в индивидуальных гонках позволили сборной Украины вернуть себе промежуточное второе место в медальной зачете Паралимпиады-2022:
Напомним, что 9 марта сборная Украины впервые за Паралимпийские игры-2022 оказалась вне топ-2 медального зачета.
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