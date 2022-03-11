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Сборная Украины вернулась на вторую строчку медального зачета Паралимпиады-2022

Китай вне конкуренции
Olympics Пекин-2022
14:21
Сборная Украины вернулась на вторую строчку медального зачета Паралимпиады-2022
Фото: facebook.com-NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

11 декабря украинские параатлеты завоевали 6 медалей в парабиатлоне на Паралимпийских играх-2022.

Три золота, два серебра и бронза в индивидуальных гонках позволили сборной Украины вернуть себе промежуточное второе место в медальной зачете Паралимпиады-2022:

Напомним, что 9 марта сборная Украины впервые за Паралимпийские игры-2022 оказалась вне топ-2 медального зачета.

Олег Шумейко-младший
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Паралимпийские игры-2022

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