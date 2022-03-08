Сборная Украины завоевала еще 9 медалей на Паралимпиаде-2022

Два полных подиума украинцев

Фото: Paralympics

8 декабря украинцы завоевали 9 медалей Паралимпийских игр-2022.



В парабиатлоне весь пьедестал наши параатлеты заняли в двух дисциплинах: среди женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата – Ирина Буй, Александра Кононова и Людмила Ляшенко (все класс LW8), – а также среди мужчин в категории с нарушением зрения – Виталий Лукьяненко (класс B3), Анатолий Ковалевский (класс B2) и Дмитрий Суярко (класс B2).

Еще три награды завоевали: серебро – Григорий Вовчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2); бронза – Тарас Радь (LW12).

Напомним, что на открытии Паралимпиад-2022 сборная Украины выступила с призывом остановить российскую агрессию.