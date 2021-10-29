Сборную Украины могут не допустить к Олимпийским играм-2022 в Пекине

Все зависит от того, насколько быстро WADA рассмотрит итоги расследования «Геркулес»

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Бывший глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал, что из-за допингового скандала сборная Украины рискует пропустить зимние Олимпийски игр-2022 в Пекине.

На ваш взгляд, если наших спортсменов лишат международных соревнований, на какой срок Украина попадет под санкции WADA?

Это зависит от того, в какой срок WADA рассмотрит итоги расследования по Украине и вынесет решение о наказании. Я не исключаю, что это произойдет очень быстро и в скором времени. В этой связи действительно встанет вопрос об участии украинских спортсменов в зимней Олимпиаде.

Напомним, 27 октября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовала итоги расследования «Операция Геркулес». В нем Национальное антидопинговое агентство Украины (НАЦД) было обвинено в махинация с допинг-тестированиям спортсменов. В отчете WADA сообщается, что НАЦД заранее предупреждало атлетов о том, когда у них будет браться допинг-проба.

Ранее в комментарии для XSPORT Гоцул также рассказал, что Украине могут запретить проводить международные соревнования.

ОИ-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.