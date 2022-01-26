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Секс ковиду не помеха. Организаторы Олимпиады в Пекине начали раздавать презервативы участникам Игр

Однако физические взаимодействия между участниками турнира должны быть сведены к минимуму
Olympics Пекин-2022
07:59
Секс ковиду не помеха. Организаторы Олимпиады в Пекине начали раздавать презервативы участникам Игр
Пекин-2022 / Фото - foxbusiness
Организаторы зимней Олимпиады в Пекине-2022 начали раздавать презервативы участникам Игр, несмотря на антикоронавирусные правила. Об этом сообщает Reuters

Журналисты агентства, которые заселились в отель в провинции Гуйчжоу, обнаружили в своих номерах по пять презервативов, которые были упакованы в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика. 

Напомним, на Олимпиаде-2022 будут действовать правила, предписывающие спортсменам сохранять социальную дистанцию в 2 метра.

Физические взаимодействия между участниками главных спортивных стартов четырехлетия должны быть сведены к минимуму, рукопожатия и объятия будут свидены к минимуму. 

Ранее сообщалось, что в столице Китая зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом у лиц, которые причастны к Играм.
Владимир Кириченко
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