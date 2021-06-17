Сенат США одобрил законопроект с положением о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

Американские спортсмены смогут участвовать в Играх

фото - Inside The Games

Сенат США одобрил законопроект, посвященный политическим отношениям между США и Китаем. Документ содержит пункт о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Одной из причин создания такого законопроекта был геноцид уйгуров на территории республики.

В случае принятия закона глава государства и другие представители власти отказываются от посещения Игр, однако спортсмены могут участвовать в соревнованиях.

Законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, где могут пройти Игры 2032 года.