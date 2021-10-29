Сенаторы США предложили способ бойкота Олимпиады-2022, который не навредит спортсменам

Способ поддержали представители как демократы, так и республиканцы

Фото: olympics.com

Группа американских сенаторов предложила поправку к проекту бюджета на следующий финансовый год, которая предусматривает дипломатический бойкот Олимпийских игр-2022 в Китае, сообщает Reuters.



Инициативу была предложена группой лиц от демократической и республиканской партий. Поправка предусматривает запрет госсекретарю США выделять федеральные средства на «поддержку или способствование» посещения игр сотрудниками федеральных ведомств США.

При этом это никак не повлияет на финансирование спортсменов, а также Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны. Как заявил Митт Ромни, такие действия навредят Коммунистической партии Китая, но не коснутся американских атлетов.

Напомним, что сборную Украины могут не допустить к Олимпиаде-2022.