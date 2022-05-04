Сергій Бубка: «Ми надзвичайно вдячні нашим друзям з Австралії»

Олімпійський комітет Австралії продовжить всіляко підтримувати Україну та українських спорстменів

Зокрема австралійці вже передали до Фонду солідарності МОК, який допомагає олімпійському руху та спорту в Україні, 100 000 доларів. Також в Австралії продовжать видавати гуманітарні візи українським атлетом.

Це були одні з останніх рішень, які на посту президента ОКА прийняв вже ексочільник організації та віце-президента Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс.

«Така підтримка та допомога неабияк надихають наших спортсменів і вселяють в них віру. Ми надзвичайно вдячні нашим друзям з Австралії» – сказав президент НОК України Сергій Бубка.

Нагадаємо, що новим президентом ОКА став Іан Честерман. Джон Коутс очолював олімпійський рух Австралії протягом 32 років.