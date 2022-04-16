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Сергій Бубка відвідав Олімпійський центр «Конча-Заспа»
Президент НОК України поспілкувався зі спортсменами та передав їм нові комплекти екіпірування
11:39
Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка відвідав Олімпійський центр «Конча-Заспа». Там очільник НОК зустрівся зі спортсменами та тренерами збірних України, які продовжують готуватися до міжнародних змагань.
Сергій Бубка побував на тренуваннях наших фехтувальників, борців, важкоатлетів і гандболістів.
Президент НОК передав нашим спортсменам нові комплекти екіпірування.
Нагадаємо, що після початку війни Національний олімпійський комітет України перерахував більше півтора мільйона гривень Олімпійському центру «Конча-Заспа» для підтримки його функціонування та продовження тренувань українських спортсменів.