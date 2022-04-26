Сергій Бубка: «Всі, хто підтримує війну – вони не повинні бути у складі спортивного руху світу»

Сергій Бубка

Про початок війни

Ви знаєте, це в перше в історії світового олімпійського руху така жорстка позиція Міжнародного олімпійського комітету. Виконком МОК терміново зібрався 25 лютого – прийняв перші кроки, перші санкції, і 28 ці санкції були набагато потужніші та міцніші».

Про спортивні санкції щодо представників країн-агресорів

Про витрачені кошти з Фонду солідарності та іншу допомогу

Зі свого боку я розмовляв з Прем’єр-міністром, просив в нього, щоб він це дозволив. І Президент Зеленський, і Прем’єр-міністр України – вони підтримують ці кроки, що наші спортсмени повинні виступати.

І та потужна робота, що сьогодні ведеться Фондом – це понад 3 тисячі спортсменів та тренерів, які отримали фінансову підтримку з нашого Фонду. Вже близько 1 мільйона доларів використано на підтримку української спортивної родини, також декілька мільйонів доларів – це допомога, яку ми координуємо з міжнародними федераціями, національними олімпійськими комітетами інших країн. Олімпійський Фонд солідарності, який я очолюю, та загаломолімпійський рух світу, міжнародні федерації, Національні олімпійські комітети світу – усі дуже потужно нас підтримують».