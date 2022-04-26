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Сергій Бубка: «Всі, хто підтримує війну – вони не повинні бути у складі спортивного руху світу»

Президент НОК України дав велике інтрев’ю медіа-службі МОКу
Olympics
26 апреля 22:19
Сергій Бубка: «Всі, хто підтримує війну – вони не повинні бути у складі спортивного руху світу»
Сергій Бубка

Про початок війни

«Я був у Києві. 24 лютого о 5 годині ранку я почув перші бомбування нашої країни. Було дуже важко це зрозуміти, що це почалася війна. Керівництво Міжнародного олімпійського комітету було в тісному контакті зранку. О 6:30 ранку ми вже спілкувалися і розмовляли, які кроки сьогодні потрібно зробити. О 7:30 ранку керівник Офісу Президента Зеленського пан Єрмак сконтактував зі мною, і ми скорегували наші кроки, нашого Олімпійського комітету, нашоїспортивної спільноти – що потрібно зробити, щоб Міжнародний олімпійський комітет чітковідреагував по війні. З цих перших хвилин я був у тісному контакті з МОК і ми засудили вторгнення росії в Україну. 

Ви знаєте, це в перше в історії світового олімпійського руху така жорстка позиція Міжнародного олімпійського комітету. Виконком МОК терміново зібрався 25 лютого – прийняв перші кроки, перші санкції, і 28 ці санкції були набагато потужніші та міцніші».

Про спортивні санкції  щодо представників країн-агресорів

«Ті рекомендації, що дав Міжнародний олімпійський комітет до міжнародних федерацій, ми бачимо наскільки вони ефективно виконуються, відсторонили спортсменів росії і білорусі, офіційних представників цих країн, тому це важливий крок, важлива підтримка для України, українського спорту. На сьогоднішній день ми спілкувалися з Міністром молоді і спорту Вадимом Гутцайтом, президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом щодо нових санкцій у спортивному секторі. Тому тут є чітка позиція МОК, є порозуміння, і МОК буде продовжувати моніторити, що відбувається. Всі, хто підтримує війну – вони не повинні бути у складі спортивного руху світу. Тому МОК займає чітку і жорстку позицію, підтримує Україну, український спорт і олімпійський рух України».

Про витрачені кошти з Фонду солідарності та іншу допомогу

«28 лютого президент МОК і виконком МОК прийняли рішення заснувати Олімпійський Фонд солідарності для підтримки олімпійського руху і українського спорту. Тому президент дав мені наказ – приїхати до Лозани, щоб очолити координацію та очолити цей фонд, щоб ці кошти, що сьогодні є, а це понад 2 мільйони доларів, були використані – для того, щоб українські спортсмени мали можливість тренуватися, мали їжу, мали можливість виїзжати на змагання та представляти державу, представляти Україну. 

Зі свого боку я розмовляв з Прем’єр-міністром, просив в нього, щоб він це дозволив. І Президент Зеленський, і Прем’єр-міністр України – вони підтримують ці кроки, що наші спортсмени повинні виступати. 

І та потужна робота, що сьогодні ведеться Фондом – це понад 3 тисячі спортсменів та тренерів, які отримали фінансову підтримку з нашого Фонду. Вже близько 1 мільйона доларів використано на підтримку української спортивної родини, також декілька мільйонів доларів –  це допомога, яку ми координуємо з міжнародними федераціями, національними олімпійськими комітетами інших країн. Олімпійський Фонд солідарності, який я очолюю, та загаломолімпійський рух світу, міжнародні федерації, Національні олімпійські комітети світу – усі дуже потужно нас підтримують».

 

Про поїздку Україною з місією МОК

«Це була спеціальна місія Міжнародного олімпійського комітету. Президент Бах запросив мене очолити та координувати фінансову допомогу з Олімпійського фонду солідарності для української олімпійської спільноти та українського спорту. Ми були на нашій головній базі в Кончі-Заспі, ми зустрілися з нашими збірниками  з боротьби, важкої  атлетики, фехтування, після цього бачили нашу збірну з художньої гімнастики, збірну команду з біатлону і також гімнастів та легкоатлетів в Ужгороді. Хлопці та дівчата в такому напруженому психологічному стані, і це зрозуміло, коли в країні йде війна, коли вбивають наших батьків, матерів, дітей, це дуже важко перенести та витримати. 

Ми вважаємо дуже важливо, щоб український спорт та олімпійський рух представляли нашу державу сьогодні в світі. Всі повинні бачити, що наші спортсмени виступають, прославляють країну, вони успішні і Україна є та буде, і ми зможемо все це витримати та перемогти!»

Про візит до Італії

«В Італії ми зустрілися з керівництвом олімпійського комітету, керівництвом спорту, тому що на сьогодні є велика, потужна фінансова підтримка з боку Італії в цілому України, і українського спорту. Сьогодні в Італії знаходиться більше 500 спортсменів та тренерів і ми домовилися, що італійські друзі будуть підтримувати українських спортсменів стільки скільки буде потрібно. Після цього ми повернулися до Швейцарії і разом з президентом МОК були в Світовому центрі велоспорту, де зараз тренуються наші українські спортсмени з якими ми також зустрілися, поспілкувалися, порадилися».

Про подальшу роботу і функціонування НОКу та Фонду солідарності

«Однією з наших цілей візиту в Україну було подивитися як готуються наші спортсмени як в країні, так і за кордоном. Зібрали інформацію, що потрібно іще додатково зробити, яку фінансову підтримку, як далі ми будемо відновлювати нашу спортивну інфраструктуру. І ці всі питання ми з президентом Бахом, з Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом з’ясували, і чітко сьогодні знаємо, що нам будуть допомагати, нас будуть підтримувати. І наші спортсмени повинні готуватися, тренуватися і ми впевнені, що ми переможемо. 

Кожен працює на своєму фронті, щоб зберегти Україну, зберегти український спорт, і та підтримка світу, яка є, я хотів би скористатися цією можливістю – подякувати усім за вашу підтримку, і ми віримо, що ми переможемо разом!».

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Сергей Бубка МОК НОК (Украины)

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