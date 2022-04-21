Сергій Бубка зустрівся з нашими спортсменами, які тренуються в Італії

Президент Національного олімпійського комітету поспілкувався з фехтувальниками, веслувальниками та тхеквондистами

В середу 20 квітня Президент Національного Олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка зустрівся з нашими спортсменами, які під час війни в нашій державі тренуються в Італії.

В сьогоднішній зустрічі взяли участь фехтувальники на чолі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, а також українські веслувальники та тхеквондисти. Пройшла вона в тренувальному центрі НОК Італії (CONI) «Джуліо Онесті».

Окрім Сергія Бубки, Міністра молоді і спорту України Вадима Гутцайта, а також Президента CONI Джовані Малаго і генерального секретаря у справах спорту в італійському уряді Валентини Веццалі, участь в зустрічі взяли і президенти національних федерацій Італії з веслування, фехтування та тхеквондо.

Нагадуємо, що італійці взяли на себе усі витрати на проживання та можливість безстрокових тренувань 500 українців в таких видах спорту: дзюдо, сучасне п'ятиборство, баскетбол, тхеквондо, веслування, кульова стрільба, хокей на траві, кінний спорт, веслування на байдарках і каное, водні лижі, гандбол, плавання, фехтування, велоспорт, тріатлон, футбол, теніс, спортивна гімнастика, хокей з шайбою, легка атлетика.

За підсумками зустрічі Сергій Бубка взяв участь в прес-конференції на якій Президент НОК України ще раз подякував Італії за важливу допомогу. Італійці зі свого боку вкотре підтримали українців та засвідчили стійкість своїх намірів робити це до кінця війни.