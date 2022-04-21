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Сергій Бубка зустрівся з нашими спортсменами, які тренуються в Італії

Президент Національного олімпійського комітету поспілкувався з фехтувальниками, веслувальниками та тхеквондистами
Olympics
11:05
Сергій Бубка зустрівся з нашими спортсменами, які тренуються в Італії

В середу 20 квітня Президент Національного Олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка зустрівся з нашими спортсменами, які під час війни в нашій державі тренуються в Італії.

В сьогоднішній зустрічі взяли участь фехтувальники на чолі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, а також українські веслувальники та тхеквондисти. Пройшла вона в тренувальному центрі НОК Італії (CONI) «Джуліо Онесті».

Окрім Сергія Бубки, Міністра молоді і спорту України Вадима Гутцайта, а також Президента CONI Джовані Малаго і генерального секретаря у справах спорту в італійському уряді Валентини Веццалі, участь в зустрічі взяли і президенти національних федерацій Італії з веслування, фехтування та тхеквондо.

Нагадуємо, що італійці взяли на себе усі витрати на проживання та можливість безстрокових тренувань 500 українців в таких видах спорту: дзюдо, сучасне п'ятиборство, баскетбол, тхеквондо, веслування, кульова стрільба, хокей на траві, кінний спорт, веслування на байдарках і каное, водні лижі, гандбол, плавання, фехтування, велоспорт, тріатлон, футбол, теніс, спортивна гімнастика, хокей з шайбою, легка атлетика.

За підсумками зустрічі Сергій Бубка взяв участь в прес-конференції на якій Президент НОК України ще раз подякував Італії за важливу допомогу. Італійці зі свого боку вкотре підтримали українців та засвідчили стійкість своїх намірів робити це до кінця війни.

Источник: НОК Украины Александр Сукманский
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Теги

Сергей Бубка НОК (Украины) Ольга Харлан

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