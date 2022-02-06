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Шаботова: «После выступления на Олимпиаде-2022 не могла сдержать слезы»

Украинская фигуристка – о 7-м месте в короткой программе
Olympics Пекин-2022
10:17
Шаботова: «После выступления на Олимпиаде-2022 не могла сдержать слезы»
Анастасия Шаботова / фото - НОК

16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова прокомментировала свое выступление в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх-2022.

«Сложно передать словами чувства и эмоции от старта на Олимпийских играх. Это невероятно. Во время проката пыталась насладиться каждым моментом.

Не чувствовала волнения, но, возможно, была немного скованной. После выступления не могла сдержать слезы: я увидела олимпийские кольца и еще раз поняла, как круто быть здесь».

Напомним, скоростной спуск на Олимпиаде-2022 отменен из-за погодных условий.

Источник: НОК Украины Михаил Рыбак
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Анастасия Шаботова Пекин-2022

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