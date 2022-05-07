Що там по «спорт внє палітікі»? Через російські обстріли пошкоджено 53 об’єкта спортивної інфраструктури

Частина з них знищена повністю

Пошкоджений стадіон у Чернігові / Фото - mms.gov.ua

Міністерство молоді і спорту України провело попередній підрахунок пошкодженої російськими військами інфраструктури.

Згідно з цим підрахунком, 12 спортивних та 1 молодіжний об’єкт повністю зруйновані; 41 спортивний та 17 молодіжних об’єктів пошкоджені.

При цьому, в Мінмолоді та спорту уточнюють, що характер руйнувань різний – від вибитих вікон до суттєвого пошкодження будівель.

Найбільше постраждали об’єкти на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Київщині. Окрім цього, також руйнувань зазнали цивільні спортивні об'єкти Чернігівської, Житомирської, Херсонської областей та м. Києва.

Зрозуміло, що список пошкоджень неповний, оскільки чимала частина інфраструктури знаходиться на тимчасово окупованій чи поки ще не розмінованій території.

Раніше Вадим Гутцайт повідомляв, що питання обліку пошкоджених спортивних об’єктів він бере під особистий контроль.