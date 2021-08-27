Украинец Белый с рекордом континента завоевал серебро Паралимпиады
Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Украинка стала чемпионкой Токио-2020 в пауэрлифтинге
12:14
Марьяна Шевчук / Фото: НКСИУ
Марьяна Шевчук стала чемпионкой Паралимпийских игр-2020 в пауэрлифтинге.
Украинка в весе до 55 кг взяла 125 кг, чего было достаточно для победы. Попытки поднять 128 и 133 кг успехом не увенчались.
Напомним, что первое золото для Украины завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.
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