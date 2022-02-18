Шипулин – о скандалах вокруг Валиевой: «Может, и правильно не допускать несовершеннолетних до Олимпиады»

Камила Валиева / фото - Eurosport

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Российской Федерации Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг 15-летней Камилы Валиевой на Олипмийских играх-2022 в Пекине, а также высказался об участии несовершеннолетних спортсменов на ОИ.

И для того, чтобы предостеречь, с одной стороны, правильно было бы не допускать. Но, с другой стороны, она не слабее других спортсменов, а сильнее, может завоевывать медали для нашей страны.

Здесь надо много времени, чтобы обдумать, послушать экспертов, тренеров, международные организации, каждую из стран».