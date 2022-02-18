Прима – о масс-старте Пекина-2022: «С самого начала сезона все пошло не так, как я хотел»
Шипулин – о скандалах вокруг Валиевой: «Может, и правильно не допускать несовершеннолетних до Олимпиады»
Чемпион мира по биатлону считает, что трудности в таком возрасте могут сломать человеку судьбу
20:35
Камила Валиева / фото - Eurosport
Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Российской Федерации Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг 15-летней Камилы Валиевой на Олипмийских играх-2022 в Пекине, а также высказался об участии несовершеннолетних спортсменов на ОИ.
«После того, как мы увидели случаи в фигурном катании, может быть, это и правильно не допускать несовершеннолетних спортсменов, потому что после скандалов мы просто ломаем судьбу человеку, психологическую травму наносим, потому что 15 лет – это еще ребенок.
И для того, чтобы предостеречь, с одной стороны, правильно было бы не допускать. Но, с другой стороны, она не слабее других спортсменов, а сильнее, может завоевывать медали для нашей страны.
Здесь надо много времени, чтобы обдумать, послушать экспертов, тренеров, международные организации, каждую из стран».