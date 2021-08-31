Коваль завоевал золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде. Яровой – второй
Шуляр установила европейский рекорд и завоевала серебро Паралимпийских игр в беге на 400 м
Украинская легкоатлетка пропустила вперед лишь представительницу США
16:04
Юлия Шуляр / Фото - FacebookУкраинская легкоатлетка Юлия Шуляр завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио.
Шуляр прибежала к финишу второй на дистанции 400 метров с результатом 56,18 секунд, тем самым, установив рекорд Европы.
Забег с мировым рекордом выиграла американка Бреанна Кларк – 55,18.
Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Легкая атлетика. Бег 400 м, женщины. Финал
1. Бреанна Кларк (США) – 55,18 с
2. Юлия Шуляр (Украина) – 56,18
3. Феликс Барбоса (Бразилия) – 57,43
Ранее двое украинских легкоатлетов взошли на пьедестал почета в секторе для толкания ядра на Паралимпийских играх в Токио.
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