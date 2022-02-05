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Швед Вальберг выиграл золото Пекина-2022 в могуле
Это первая медаль для его сборной
05 февраля 16:55
Вальтер Вальберг / фото - Getty Images
5-го февраля в китайском городе Геньтин завершились соревнования по могулу среди мужчин.
Новым олимпийским чемпионов в этой дисциплине стал швед Вальтер Вальберг с результатом в 82.23 балла по итогам третьего финала, тем самым он добыл первую медаль для своей сборной в Пекине. Серебро досталось канадцу Микаэлю Кингсбари (82.18), а бронзу забрал японец Икума Хирошима (81.48).
Напомним, в прыжках с трамплина лучшей среди женщин стала Урса Богадай.