Шепиленко: «Большая честь представлять Украину на Олимпийских играх»
Швеция лидирует в медальном зачете Олимпийских Игр
Сборная Украины, к сожалению, до сих пор остается без завоеванных медалей
16:25
Фото: Reuters
В Пекине завершился третий день Олимпийских Игр.
В общем медальном зачете лидирует сборная Швеции с тремя золотыми медалями. На втором месте с семью наградами, включая два «золота», расположился OKP, а замыкают тройку лидеров Нидерланды с пятью медалями, в том числе, с двумя золотыми.
Сборная Украины, к сожалению, до сих пор остается без медалей.
Джима намекнула на борьбу за медали, Петренко порадовала стрельбой. Индивидуалка в Пекине принесла хоть какой-то позитив.
Комментарии 0