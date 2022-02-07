Швеция лидирует в медальном зачете Олимпийских Игр

Сборная Украины, к сожалению, до сих пор остается без завоеванных медалей

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В Пекине завершился третий день Олимпийских Игр.

В общем медальном зачете лидирует сборная Швеции с тремя золотыми медалями. На втором месте с семью наградами, включая два «золота», расположился OKP, а замыкают тройку лидеров Нидерланды с пятью медалями, в том числе, с двумя золотыми.

Сборная Украины, к сожалению, до сих пор остается без медалей.

Джима намекнула на борьбу за медали, Петренко порадовала стрельбой. Индивидуалка в Пекине принесла хоть какой-то позитив.