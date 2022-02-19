Швеция уверенно обыграла Словакию и ждет результат матча Финляндии
Швеция осталась без медалей в хоккее на второй Олимпиаде подряд
Команда Юхана Гарпенлова сенсационно уступила сборной Словакии
18:56
Сборная Швеции / фото - Пекин-2022
Мужская хоккейная команда Швеции осталась без медалей на вторых Олимпийских играх подряд.
В «бронзовом финале» команда Юхана Гарпенлова сенсационно проиграла сборной Словакии (0:4) и финишировала в олимпийском хоккейном турнире на 4-й строчке. В Пхенчхане-2018 сборная Швеции вылетела на стадии четвертьфинала, уступив Германии.
На Играх-2014 в Сочи шведы завоевали серебро, проиграв лишь Канаде в финале турнира.
Норвегия досрочно выиграла общий медальный зачет Пекина-2022.
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