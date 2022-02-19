Швеция осталась без медалей в хоккее на второй Олимпиаде подряд

Команда Юхана Гарпенлова сенсационно уступила сборной Словакии

Сборная Швеции / фото - Пекин-2022

Мужская хоккейная команда Швеции осталась без медалей на вторых Олимпийских играх подряд.

В «бронзовом финале» команда Юхана Гарпенлова сенсационно проиграла сборной Словакии (0:4) и финишировала в олимпийском хоккейном турнире на 4-й строчке. В Пхенчхане-2018 сборная Швеции вылетела на стадии четвертьфинала, уступив Германии.

На Играх-2014 в Сочи шведы завоевали серебро, проиграв лишь Канаде в финале турнира.

Норвегия досрочно выиграла общий медальный зачет Пекина-2022.