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Швеция осталась без медалей в хоккее на второй Олимпиаде подряд

Команда Юхана Гарпенлова сенсационно уступила сборной Словакии
Olympics Пекин-2022
18:56
Швеция осталась без медалей в хоккее на второй Олимпиаде подряд
Сборная Швеции / фото - Пекин-2022

Мужская хоккейная команда Швеции осталась без медалей на вторых Олимпийских играх подряд.

В «бронзовом финале» команда Юхана Гарпенлова сенсационно проиграла сборной Словакии (0:4) и финишировала в олимпийском хоккейном турнире на 4-й строчке. В Пхенчхане-2018 сборная Швеции вылетела на стадии четвертьфинала, уступив Германии.

На Играх-2014 в Сочи шведы завоевали серебро, проиграв лишь Канаде в финале турнира.

Норвегия досрочно выиграла общий медальный зачет Пекина-2022.


Михаил Рыбак
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