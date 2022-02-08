Она ни разу в карьере не была на пьедестале. Пропустила сезон из-за беременности, вернулась – и взяла медаль Олимпиады
Швеция продолжает лидировать в медальном зачете Олимпийских Игр
Сборная Украины, к сожалению, до сих пор остается без медалей
20:25
Фото: Reuters
В Пекине завершился четвертый день Олимпийских Игр.
Сборная Швеции с шестью медалями, включая четыре «золота», продолжает лидировать в общем медальном зачете. На вторую позицию поднялись Нидерланды, в активе которых 7 наград, в том числе три золотых. Замыкает тройку лидеров Китай. Сборная Поднебесной взяла пять медалей, из которых три – золотые.
Сборная Украины, к сожалению, до сих пор остается без медалей.
Она ни разу в карьере не была на пьедестале. Пропустила сезон из-за беременности, вернулась – и взяла медаль Олимпиады.
Комментарии 0