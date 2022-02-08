Швеция продолжает лидировать в медальном зачете Олимпийских Игр

Сборная Украины, к сожалению, до сих пор остается без медалей

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В Пекине завершился четвертый день Олимпийских Игр.

Сборная Швеции с шестью медалями, включая четыре «золота», продолжает лидировать в общем медальном зачете. На вторую позицию поднялись Нидерланды, в активе которых 7 наград, в том числе три золотых. Замыкает тройку лидеров Китай. Сборная Поднебесной взяла пять медалей, из которых три – золотые.

Сборная Украины, к сожалению, до сих пор остается без медалей.

Она ни разу в карьере не была на пьедестале. Пропустила сезон из-за беременности, вернулась – и взяла медаль Олимпиады.