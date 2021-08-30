Скандал и слезы в прямом эфире. Как Бузова и Губерниев поддержали сборную Россию перед матчем с Финляндией
Скандальный российский комментатор оскорбил руководство украинского спорта за ситуацию с Цветовым
Губерниев уверен, что паралимпиец отказался от фото с россиянами из-за указаний сверху
19:51
Дмитрий Губерниев / Фото: Чемпионат
Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев
прокомментировал отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться с россиянами на награждении Паралимпийских игр в Токио.
«Спортсмены – заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины. Я же говорил, что на открытии была ситуация, когда наши спортсмены слышали сигнал со стороны руководителя паралимпийского комитета: «Ребята, отдыхаем, с русскими сидеть не будем». Павел Рожков ситуацию как-то попытался сгладить, но куда это годится? Это все некрасиво. Мне жаль этого парня, вот и все. Я хочу сказать, что спортсмены нормально друг с другом общаются, я с ними всегда нормально общаюсь. Всегда поддерживаю украинский спорт, а они меня внесли в список врагов государства. Поэтому если люди идиоты, можно им только в ответ посмеяться. Мне жалко спортсменов».
Напомним, ранее Губерниев рассказал, что украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр-2020, чтобы не стоять рядом с россиянами.
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