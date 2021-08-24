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«Сказочники. Украинцы сидят рядом с нами». И.о. президента ПКР опроверг конфликт на открытие Игр-2020

Рожков заявил, что дружественно поприветствовал Сушкевича
Olympics Токио-2020
17:52
«Сказочники. Украинцы сидят рядом с нами». И.о. президента ПКР опроверг конфликт на открытие Игр-2020
Павел Рожков / фото - ПКР

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал ситуацию, случившуюся на открытии Паралимпиады в Токио. Российский комментатор Дмитрий Губерниев ранее сообщил, что украинской делегации запретили сидеть рядом с представителями ПКР.

Рожков опроверг слова журналиста и в комментарии Р-Спорт рассказал, как все была на самом деле.

  «Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают». 

Ранее стали известны подробности о присутствии зрителей на Паралимпиаде.

Антон Кривенко
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Валерий Сушкевич

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