Швед Вальберг выиграл золото Пекина-2022 в могуле
Скоростной спуск на Олимпиаде-2022 отменен из-за погодных условий
Новую дату сообщат позже
09:57
Иван Ковбаснюк / фото - НОК Украины
Скоростной спуск на Олимпиаде-2022 в Пекине сегодня, 6-го февраля, не состоится.
Причина – плохие погодные условия. Организаторы несколько раз откладывали старт из-за сильного ветра, а потом и вовсе решили перенести соревнования. Новую дату сообщат позже.
Стоит отметить, что сборную Украины в этой дисциплине должен представить Иван Ковбаснюк.
Напомним, сборная Украины по фигурному катанию вылетела с командного турнира Пекина-2022.