Скоростной спуск на Олимпиаде-2022 отменен из-за погодных условий

Новую дату сообщат позже

Иван Ковбаснюк / фото - НОК Украины

Скоростной спуск на Олимпиаде-2022 в Пекине сегодня, 6-го февраля, не состоится.

Причина – плохие погодные условия. Организаторы несколько раз откладывали старт из-за сильного ветра, а потом и вовсе решили перенести соревнования. Новую дату сообщат позже.

Стоит отметить, что сборную Украины в этой дисциплине должен представить Иван Ковбаснюк.

Напомним, сборная Украины по фигурному катанию вылетела с командного турнира Пекина-2022.