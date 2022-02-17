Следим за биатлоном. Расписание Олимпийских игр на 18 февраля

Масс-старты, где будем болеть за Джиму, Пидручного и Приму

Дмитрий Пидручный / фото - Getty Images

В пятницу, 18 февраля, пройдет очередной соревновательный день Зимних Олимпийских игр в Пекине-2022. Украинские спортсмены будут представлены только в биатлоне.

В 9:00 по киевскому времени в женском масс-старте выступит Юлия Джима.

Мужской масс-старт стартует в 11:00, где нашу страну представят Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Медальный зачет после 17 февраля.