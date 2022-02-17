Велепец: «Джима будет сегодня плакать. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету…»
Следим за биатлоном. Расписание Олимпийских игр на 18 февраля
Масс-старты, где будем болеть за Джиму, Пидручного и Приму
17 февраля 23:03
Дмитрий Пидручный / фото - Getty Images
В пятницу, 18 февраля, пройдет очередной соревновательный день Зимних Олимпийских игр в Пекине-2022. Украинские спортсмены будут представлены только в биатлоне.
В 9:00 по киевскому времени в женском масс-старте выступит Юлия Джима.
Мужской масс-старт стартует в 11:00, где нашу страну представят Артем Прима и Дмитрий Пидручный.