Снова обижают. На Паралимпиаде перепутали музыку после победы россиянина

Церемонию награждения пришлось проводить дважды

Тема дня

Михаил Асташов / Фото - Getty Images

Российский велогонщик Михаил Асташов выиграл золото Паралимпийских игр в Токио в гонке преследования на дистанции 3000 м в классе С1. В финале соревнований среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата он опередил 45-летнего канадца Тристена Чернове и принес команде ПКР (Паралимпийского комитета России) четвертое золото на этих Играх.

Михаил Асташов / Фото - twitter.com/ArchiveInt Михаил Асташов / Фото - twitter.com/ArchiveInt

Но самое интересное началось уже после завершения соревнований. Во время награждения организаторы допустили ошибку и вместо фрагмента Первого концерта Петра Чайковского включили гимн Международного паралимпийского комитета (МПК).

Чуть позже пресс-секретарь Токио-2020 Маса Такая принесла извинения за эту ошибку.

«Гимн МПК по ошибке был проигран вместо гимна Паралимпийского комитета России. После обсуждения сразу после церемонии с представителями IPC и UCI (Международного союза велосипедистов) мы извинились перед спортсменом и попросили медалистов снова выйти на сцену, чтобы прозвучал правильный гимн. Это была чисто оперативная ошибка. Мы хотели бы искренне извиниться перед призером, ПКР и Международным паралимпийским комитетом».

Михаил Асташов / Фото - twitter.com/UCI_paracycling Михаил Асташов / Фото - twitter.com/UCI_paracycling

После этого все призеры снова вернулись на подиум, и прозвучала уже правильная мелодия.

Напомним, после трех соревновательных дней на Паралимпийских играх-2020 в Токио в активе сборной Украины уже 22 медали.