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Снова обижают. На Паралимпиаде перепутали музыку после победы россиянина

Церемонию награждения пришлось проводить дважды
Olympics Токио-2020
16:57
Снова обижают. На Паралимпиаде перепутали музыку после победы россиянина Тема дня
Михаил Асташов / Фото - Getty Images

Российский велогонщик Михаил Асташов выиграл золото Паралимпийских игр в Токио в гонке преследования на дистанции 3000 м в классе С1. В финале соревнований среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата он опередил 45-летнего канадца Тристена Чернове и принес команде ПКР (Паралимпийского комитета России) четвертое золото на этих Играх.

Михаил Асташов / Фото - twitter.com/ArchiveInt
Михаил Асташов / Фото - twitter.com/ArchiveInt

Но самое интересное началось уже после завершения соревнований. Во время награждения организаторы допустили ошибку и вместо фрагмента Первого концерта Петра Чайковского включили гимн Международного паралимпийского комитета (МПК).

Гимн России на ближайших Олимпиадах заменит музыка Чайковского. Это будет уже шестая композиция для российских спортсменов на Играх

Чуть позже пресс-секретарь Токио-2020 Маса Такая принесла извинения за эту ошибку.

«Гимн МПК по ошибке был проигран вместо гимна Паралимпийского комитета России. После обсуждения сразу после церемонии с представителями IPC и UCI (Международного союза велосипедистов) мы извинились перед спортсменом и попросили медалистов снова выйти на сцену, чтобы прозвучал правильный гимн.

Это была чисто оперативная ошибка.

Мы хотели бы искренне извиниться перед призером, ПКР и Международным паралимпийским комитетом».

Михаил Асташов / Фото - twitter.com/UCI_paracycling
Михаил Асташов / Фото - twitter.com/UCI_paracycling

После этого все призеры снова вернулись на подиум, и прозвучала уже правильная мелодия.

Напомним, после трех соревновательных дней на Паралимпийских играх-2020 в Токио в активе сборной Украины уже 22 медали.

Александр Черненко
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