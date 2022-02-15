Шанс для Новосад. Соревнования по лыжной акробатике у женщин перенесли
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Анастасия Новосад не смогла поучаствовать в лыжной акробатике Пекина-2022
17:09
Анастасия Новосад / фото - Getty Images
Украинская фристайлистка Анастасия Новосад пропустила женские соревнования по лыжной акробатике в Пекине-2022, а также не смогла выступить в командном фристайле.
В своем Instagram Новосад написала, что ее выпустили с карантина на следующий день после завершения соревнований в ее дисциплине. Украинка также поздравила Александра Абраменко и Александра Окипнюка, которые вышли в финал соревнований по лыжной акробатике среди мужчин.
«Сегодня я вышла с изоляции и смогла поддержать наших мужчин в квалификационных прыжках.
Очень тяжело принимать, что я тоже могла бороться за победу. Но, как говорится, после боя уже кулаками не машут. Поэтому буду думать и решать, что делать дальше».
Напомним, Абраменко прокомментировал свой выход в финал Олимпийских игр-2022.
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