Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине

Анастасия Новосад не смогла поучаствовать в лыжной акробатике Пекина-2022

Анастасия Новосад / фото - Getty Images

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад пропустила женские соревнования по лыжной акробатике в Пекине-2022, а также не смогла выступить в командном фристайле.

В своем Instagram Новосад написала, что ее выпустили с карантина на следующий день после завершения соревнований в ее дисциплине. Украинка также поздравила Александра Абраменко и Александра Окипнюка, которые вышли в финал соревнований по лыжной акробатике среди мужчин.

«Сегодня я вышла с изоляции и смогла поддержать наших мужчин в квалификационных прыжках. Очень тяжело принимать, что я тоже могла бороться за победу. Но, как говорится, после боя уже кулаками не машут. Поэтому буду думать и решать, что делать дальше».

Напомним, Абраменко прокомментировал свой выход в финал Олимпийских игр-2022.

