Среди прибывших на ОИ-2022 в Пекин выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом

Шестнадцать зараженных среди спортсменов и официальных лиц

У прибывших в Пекин на зимние Олимпийские игры выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный сайт оргкомитета ОИ-2022.



31 января в Пекин прибыли 1438 человек, из них 379 спортсменов и официальных лиц, еще 1059 человек – «представители других заинтересованных сторон».

По результатам ПЦР-тестирования выявили 24 новых случая заражения коронавирусом, из них 16 – среди спортсменов и официальных лиц.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского не будет на церемонии открытия Олимпийских игр.



