США и Германия рекомендуют олимпийцам не брать гаджеты из-за возможной слежки со стороны Китая

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Тема дняСегодня сборная Украины начнет выступления на Евро-2022
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00:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс 3:2 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинс 3:5 Окончен
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02:30 Майами Хит - Торонто Рэпторс 104:99 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс 107:121 Окончен
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05:20 Хенри Лааксонен - Даниил Медведев 0:3 Окончен
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02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс 1:7 Окончен
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02:00 Виктория Азаренко - Жил Белен Тейхманн 2:0 Окончен
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04:50 Элисон Риске - Елена Остапенко 1:2 Окончен
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05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
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19:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован

США и Германия рекомендуют олимпийцам не брать гаджеты из-за возможной слежки со стороны Китая

Олимпийские комитеты предлагают использовать одноразовые устройства, которые потом стоит уничтожить
Olympics Пекин-2022
11:59
США и Германия рекомендуют олимпийцам не брать гаджеты из-за возможной слежки со стороны Китая
Фото: olympics.com

Олимпийские комитеты США и Германии рекомендуют участникам Олимпиады-2022 не брать девайсы в Пекин, сообщает Inside The Games.

Данная просьба связана с опасениями из-за возможной слежки. Ранее с подобными рекомендациями выступили НОК Великобритании, Канады и Нидерландов.

В связи с этим участникам Олимпийских игр-2022 рекомендуют использовать в поездке одноразовые устройства, которые можно утилизировать по возращении из Китая.

Напомним, что из-за штамма «Омикрон» билеты на Игры-2022 не поступят в открытую продажу.

Олег Шумейко-младший
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