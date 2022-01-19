США и Германия рекомендуют олимпийцам не брать гаджеты из-за возможной слежки со стороны Китая

Олимпийские комитеты предлагают использовать одноразовые устройства, которые потом стоит уничтожить

Фото: olympics.com

Олимпийские комитеты США и Германии рекомендуют участникам Олимпиады-2022 не брать девайсы в Пекин, сообщает Inside The Games.

Данная просьба связана с опасениями из-за возможной слежки. Ранее с подобными рекомендациями выступили НОК Великобритании, Канады и Нидерландов.

В связи с этим участникам Олимпийских игр-2022 рекомендуют использовать в поездке одноразовые устройства, которые можно утилизировать по возращении из Китая.

Напомним, что из-за штамма «Омикрон» билеты на Игры-2022 не поступят в открытую продажу.