США объявили бойкот Олимпийским играм-2022 в Китае

Официальные лица США не посетят турнир





Соединенные Штаты Америки официально решили не отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



«Если учесть геноцид, проводимый Китайской народной республикой в Синьцзяне, и другие нарушения прав человека, администрация Джо Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпийские игры и Паралимпиаду 2022 года в Пекине».

Также США проинформировали о своем решении союзников, которые самостоятельно будут принимать решение о бойкоте.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что в МОК не намерены переносить Олимпийские игры-2022 из Пекина.



