В МОК прокомментировали дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине
Стало известно, где состоится открытие Олимпийских игр в Париже-2024. Это будет очень необычно
Стать очевидцами масштабного действа смогут не менее 600 тысяч человек
14 декабря 08:23
Париж-2024 / Фото - kfor.comЦеремония открытия летних Олимпийских игр в Париже-2024 состоится на реке Сена. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета турнира.
Делегации команд-участниц Олимпиады будут размещены в 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни. Стать очевидцами масштабного действа смогут не менее 600 тысяч зрителей.
«Мы работали над этим в течение 12 месяцев. Это результат совместных усилий Международного олимпийского комитета и всех властей. Открытие должно стать впечатляющим. Это первый случай, когда у людей будет доступ к церемонии не только на стадионе».
«На реке Сена пройдет самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас».
Напомним, открытие Олимпийских игр состоится 26 июля 2024 года.
Накануне президент МОК Томас Бах сообщил, что скалолазание, серфинг и скейтбординг могут заменить бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье на Олимпийских играх в 2028 году.