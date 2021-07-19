Гауфф пропустит Олимпийские Игры-2020 из-за COVID-19
Стало известно, какие спортсмены в Олимпийской деревне заболели COVID-19
Вспышка коронавируса произошла в сборной ЮАР по футболу
09:44
Фото: EPA
Стало известно, какие спортсмены первыми заразились коронавирусом в Олимпийской деревне Токио.
Ими стали представители олимпийской сборной ЮАР по футболу Камохело Махлаци и Табисо Моньяне. Также тест дал положительный результат и у видеоаналитика команды.
В четверг, 22 июля, ЮАР должна сыграть с Японией.
Напомним, что олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали накануне Игр из-за коронавируса.
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