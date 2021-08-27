Украинка Николайчик завоевала медаль, победив двукратную паралимпийскую чемпионку
Стеценко принесла третье золото Паралимпийских игр в копилку сборной Украины
Пловчиха финишировала первой на дистанции 400 м
14:19
Фото: sport.rayon.in.ua
Анна Стеценко завоевала третью золотую медаль для сборной Украины на Паралимпиаде-2020.
Пловчиха на дистанции 400 м вольным стилем финишировала первой – 4:31,51. Старт у украинки не задался – пятое место после 50 м, но Стеценко по ходу дистанции наращивала темп. Анна ближе к концу заплыва захватила лидерство, и уже никому его не отдала.
Напомним, что в пауэрлифтинге чемпионкой стала Марьяна Шевчук.
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