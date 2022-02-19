Суй и Хань с мировым рекордом в парном катании выиграли олимпийское золото Пекина-2022

Серебро и бронза достались сборной России

Вэньцзинь Суй и Цун Хань / фото - Getty Images

19-го февраля, в Пекине в рамках зимних олимпийских игр-2022 завершились парные соревнования по фигурному катанию.

С мировым рекордом победу одержала китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань, которая в сумме короткой и произвольной программ набрала 239,88 балла. Предыдущий рекорд по очкам принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову – 239,82 балла на чемпионате Европы-2022.

Серебро и бронза достались представителям ОКР. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (239,25) поднялись на вторую ступень пьедистала, а тройку лидеров замкнули небезызвестные Мишина и Галлямов (237,71).

Напомним, Билосюк станет знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине.