Украинские легкоатлеты будут тренироваться в Турции. В этом им помог Сергей Бубка
Терлюга: «Дякую, Сергій Назарович Бубка! Дякую що підтримали, що мотивуєте рухатись далі»
Украинская каратистка обратилась к презеденту НОК Украины
16:43
Анжелика Терлюга и Сергей Бубка
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио украинская каратистка Анжелика Терлюга на своей странице в Instagram обратилась с благодарностью к президенту НОК Украины Сергею Бубке.
В своем сообщении Анжелика отметила помощь Фонда солидарности Международного олимпийского комитета, работу которого координирует Сергей Бубка.
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