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Терлюга: «Дякую, Сергій Назарович Бубка! Дякую що підтримали, що мотивуєте рухатись далі»

Украинская каратистка обратилась к презеденту НОК Украины
Olympics
16:43
Терлюга: «Дякую, Сергій Назарович Бубка! Дякую що підтримали, що мотивуєте рухатись далі»
Анжелика Терлюга и Сергей Бубка

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио украинская каратистка Анжелика Терлюга на своей странице в Instagram обратилась с благодарностью к президенту НОК Украины Сергею Бубке.

В своем сообщении Анжелика отметила помощь Фонда солидарности Международного олимпийского комитета, работу которого координирует Сергей Бубка.

Александр Сукманский
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Анжелика Терлюга Сергей Бубка НОК

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