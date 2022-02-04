Олимпийские игры должны оставаться вне политики. Что говорил Томас Бах в новогодней речи
Томас Бах: «МОК должен придерживаться политического нейтралитета. В ином случае мы подвергаем риску Олимпиады»
Немецкий функционер – о бойкоте Игр-2022 властями США и ряда других стран
11:55
Томас Бах / Фото - dailysabahПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением относительно политической ситуации вокруг зимних Олимпийских игр-2022.
Цитирует немецкого функционера Reuters.
«Позиция МОК должна придерживаться политического нейтралитета – чтобы мы не комментировали политическую ситуацию. Потому что в ином случае, если мы занимаем политическую позицию и оказываемся в эпицентре противоречий, споров и конфронтации политических сил, то мы подвергаем риску Олимпийские игры. Игры утратили бы свою универсальность и миссию, а это привело бы к концу Олимпиад».
Ранее власти США и ряда других стран объявили дипломатический бойкот Игр-2022, обвинив Китай в нарушениях прав человека.
А тем временем старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец заявил, что командам на Олимпийских играх-2022 придется непросто из-за тяжелых погодных условий.
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