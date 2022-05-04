Томас Бах заговорив про відсторонення олімпійських комітетів росії і білорусі. Те, що він сказав вам навряд сподобається

Деякі речі краще було залишити при собі

Томас Бах / Фото - insidethegames.biz

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах під час обговорення вторгнення росії на територію України заявив, що їх організація не має наміру вводити санкції проти Національних олімпійських комітетів через дії урядів їх країн.

На початку війни МОК порадив міжнародним спортивним федераціям забанити російських і білоруських спортсменів, а також позбавити ці країни проведення міжнародних змагань. Однак олімпійські комітети росії і білорусі продовжують уникати санкцій, а члени МОК з росії все ще не відсторонені. І Томасу Баху довелося відповідати, чому так:

«Ми застосовуємо санкції лише по відношенню до людей, які відповідальні за щось. Ми не будемо застосовувати санкції по відношенню до Національних олімпійських комітетів через дії урядів, тільки якщо лідери цих НОКів не підтримують ці дії. Уряди повинні мати справу з урядами».

Бах наголосив, що МОК вже застосував всі можливі санкції, зокрема позбавив владіміра путіна Олімпійського ордену. Окрім цього, очільник МОК наполягає, що заходи організації були зумовлені антиросійськими та антибілоруськими настроями, тобто безпека спортсменів не могла бути гарантована, і що якби МОК не вжив цих заходів, політики та уряди почали б вирішувати, хто має право брати участь у міжнародних змаганнях.

Бах сказав, що така ситуація зараз присутня в деяких видах спорту. Імовірно, він натякав на рішення Wimbledon заборонити гравцям з росії та білорусі виступати на турнірі, і що воно було прийняте під тиском уряду Великобританії.

«Уявіть, до чого це все може призвести, якщо ми це дозволимо. Якщо ми дозволимо урядам країн, що проводять змагання приймати подібні рішення через політичні причини. Так, зараз це росія і білорусь. Але якщо ми дозволимо це, то далі це можуть бути країни В чи Z (яка символічна літера – прим. автора). Ми отримуємо багато аргументів від НОК, які питають, що коїться, що робить цю ситуацію такою унікальною, де були ці дії, коли були війни в Афганістані, Сирії, Ємені, Малі, Ефіопії чи деінде. Було так багато кризових ситуацій. І наша відповідь полягає в тому, що це кричуще порушення Олімпійського перемир’я і що це заходи (прохання про бан спортсменів і відбір змагань – прим. автора), які нам довелося вжити тому що, що реакція в усьому світі на інші війни не була такою, як на вторгнення росії в Україну. Ми маємо звернути увагу на збереження цілісності наших олімпійських цінностей та чесності змагань. Наші олімпійські цінності означають мирну конкуренцію між усіма спортсменами всіх НОКів, і таким чином дають приклад подолання та неприйняття будь-якої дискримінації. Послання миру має справжню цінність лише в тому випадку, якщо воно надходить від людей, які перебувають не в мирі чи мають суперечки».

Відповідь автора тексту Томасу Баху. Якщо у вас немає змоги відстороняти НОК країн-агресорів, то принаймні не говоріть про «послання миру». «Ні війні» зараз викликає огиду. Пацифізм закінчується там, де треба починати боронити свою землю. Обіймами російські танки і ракети не зупиниш.

Свідомі українці не будуть миритися з росіянами, які прийшли вбивати наших людей за мовчазної підтримки їх суспільства, серед яких і спортивна спільнота. Зважаючи на всі ті звірства, про які вже відомо і які нам, на жаль, ще належить дізнатися, не одне покоління українців не бажатиме знатися з росіянами. Навіть якщо вони справді покаються. В чому ми, чесно кажучи, сумніваємося.

Текст підготовлений за матеріалами insidethegames.biz про виступ Томаса Баха на Генасамблеї Національних олімпійських комітетів Океанії на Фіджи.