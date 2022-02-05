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Тренер Марусяка – о выходе в финал в прыжках с трамплина: «Проблемы с акклиматизацией добавляют волнений»
Владимир Бощук поделился эмоциями от выступления подопечного
05 февраля 21:44
Еагений Марусяк после выхода в финал / фото - НОК
Владимир Бощук, тренер украинского прыгуна с трамплина Евгения Марусяка, поделился эмоциями после выхода подопечного в финал зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
«Это первые Олимпийские игры для Евгения. И такое количество топовых спортсменов на соревнованиях, проблемы с акклиматизацией, конечно, добавляют нервов. Но он сумел овладеть эмоциями и достойно выступить.
Надеюсь, сегодняшнее выступление придаст ему уверенности и завтра он покажет свой лучший результат».
Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 6 февраля.