Тренер мужской сборной Украины по биатлону рассказал о составе команды на смешанную эстафету

Алексей Кравченко / фото - biathlon.com.ua

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Алексей Кравченко, временно заменяющий на посту заразившегося коронавирусом Юрая Санитру, рассказал о подготовке команды к смешанной эстафете Пекина-2022.

За это время ребята немного адаптировались к этому ветру. Да, этот ветер сложен, тяжело немного стрелять. Но он одинаков для всех. Действительно: кто попадает в больший порыв ветра, кто – в меньший. Однако мы видим, что ребята адаптировались, каждый индивидуально сделал коррекцию: кто изменил подготовку, кто – подводку к мишеням. Но это все адаптивные условия для такой погоды. В эти дни удалось всем найти себя, и надеемся, что ребята смогут и дальше справляться с ветром.

О состоянии трассы в Пекине

Можно сказать, что да, структура снега не сильно меняется. Но ветер все равно постоянно дует, есть такие «переметы» по трассе. Когда ветер слабее – чуть поменьше. Я так понимаю, что ветер давно здесь, и он достаточно агрессивен. Наша сервис-бригада будет следить за этим, тестировать. Они уже проделали много работы, и надеюсь, что найдут оптимальный вариант для смазки на наши старты.

О мужском составе в смешанной эстафете

Конечно, мы с Юраем (Санитрой) готовим по нашему плану Артема Прима и Дмитрия Подручного на эту смешанную эстафету. Надеемся, что никаких коррективов не будет, потому что ситуация действительно сложна с этой пандемией по всему миру. Рассчитываем, что сможем выдержать это и пройти по-прежнему в нашем мужском составе.