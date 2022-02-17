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Тренер сборной Украины по фристайлу: «Мы получали хорошее финансирование и вы видите результат»

Энвер Аблаев – о подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине
Olympics Пекин-2022
12:40
Тренер сборной Украины по фристайлу: «Мы получали хорошее финансирование и вы видите результат»
Энвер Аблаев / фото - УкрИнформ

Главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев в интервью пресс-службе НОК Украины рассказал о подготовке национальной команды к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

«По финансированию все было хорошо, мы его получали благодаря показанному результату. Все рабочие моменты всегда решались. Все собрания проводились в срок. Единственное, было тяжело в 2020 году, когда начался карантин и ковод начал только прогрессировать, все сидели на изоляции, никто не имел права куда-то уезжать.

Тогда я встречался с Министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и объяснил, что мы не можем закрыть даже 20% подготовки и нам очень важно выехать на учебно-тренировочный сбор куда-нибудь на воду. И тогда Вадим Гутцайт и международный отдел Министерства молодежи и спорта очень помогли, подключили и Министра иностранных дел и наше Посольство Украины в Швейцарии, благодаря чему нам удалось провести этот очень важный сбор, и вы видите результат. Мне очень хочется, чтобы на следующих Олимпийских играх как можно больше наших спортсменов по разным видам спорта получили медали и чтобы наш спорт был на высоте».

Напомним, российский спортсмен обнял Абраменко после финала соревнований по фристайлу.

Михаил Рыбак
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