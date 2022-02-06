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Тренер Шаботовой: «Судьи поставили оценки ниже, чем мы предполагали»
Марина Амирханова – о выступлении подопечной на Олимпиаде-2022 в Пекине
10:47
Марина Амирханова / фото - UA:Перший
Марина Амирханова, тренер украинской фигуристки Анастасии Шаботовой, прокомментировала дебютное выступление подопечной на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Выступление было хорошее. Элементы выполнены отменно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Может, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило.
По болезни Настя пропустила чемпионат Европы, по своему юному возрасту – в прошлом году еще не могла стартовать на взрослых соревнованиях.
Однако в Пекине она себя очень хорошо показала. Следует отметить, что она не откатала самую сложную программу. Это мы планируем сделать уже в индивидуальном первенстве».