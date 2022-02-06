Тренер Шаботовой: «Судьи поставили оценки ниже, чем мы предполагали»

Марина Амирханова / фото - UA:Перший

Марина Амирханова, тренер украинской фигуристки Анастасии Шаботовой, прокомментировала дебютное выступление подопечной на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По болезни Настя пропустила чемпионат Европы, по своему юному возрасту – в прошлом году еще не могла стартовать на взрослых соревнованиях.

Однако в Пекине она себя очень хорошо показала. Следует отметить, что она не откатала самую сложную программу. Это мы планируем сделать уже в индивидуальном первенстве».