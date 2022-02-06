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Тренерский штаб сборной Украины назвал состав на женскую индивидуальную гонку Пекина-2022
Начало – 7-го февраля
15:00
Валентина Семеренко / фото - Getty Images
В понедельник, 7-го февраля в городе Чжанцзякоу состоится женская индивидуальная гонка, которая пройдет в рамках зимних Олимпийских игр-2022.
Тренерский штаб сборной Украины назвал состав команды, которая представит страну в этом забеге.
Состав: Ирина Петренко (стартует 21-й), Юлия Джима (32), Валентина Семеренко (62), Дарья Блашко (79).
Стоит отметить, что для Петренко и Блашко это дебютные ОИ в карьере.
Напомним, главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал провал национальной команды в смешанной эстафете Пекина-2022.
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