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Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
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Три исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?

Кажется, без потерь не обойдется
Olympics
11:20
Три исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично? Тема дня
Фото - IOC

Уже больше ста лет каждый из этих видов спорта является частью Олимпийских игр. И вот, они оказались на грани исключения из программы самых крупных соревнований в мире.

Исполком Международного олимпийского комитета назвал 28 видов, которые предложил для включения в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Там нет ни бокса, ни тяжелой атлетики, ни современного пятиборья. Почему так произошло? Здесь каждый случай нужно разбирать в отдельности.

Бокс

Президент МОК Томас Бах назвал бокс «проблемным ребенком». Проблема не в самом виде спорта, а в управлении им.

Дошло до того, что олимпийский турнир в Токио МОК проводил сам, без AIBA. Главные причины недовольства: проблемы, связанные с управлением, финансовой прозрачностью и судейством.

Но есть стойкое ощущение, что с боксом на Олимпийских играх все будет хорошо. Уж больно активно он отреагировал на все эти новости вокруг исключения.

Недавно AIBA приняла решение о переименовании в IBA. То есть теперь это просто Международная ассоциация бокса, из названия пропало слово «аматорского». Но, конечно же, это изменение не ключевое.

В мире спорта всем хорошо известно имя Ричарда Макларена. Его доклад был настоящим бумом, когда вскрыл допинговою систему в России. Недавно Макларен и его команда проводили расследования о проблемах в мире бокса.

И чтобы оперативно заняться их решениями в уже IBA создали специальный орган «Группа реформы управления». Недавно был изменен Статут ассоциации, вроде как, налажен диалог с МОК, вопрос с судейством начал решаться уже на чемпионате мира-2021.

В общем, как минимум, видимость тотальной перезагрузки создается. А поэтому, кажется, за бокс переживать не стоит. 90%, что он будет в программе Олимпийских игр-2028.

Тяжелая атлетика

Помимо бокса, проблемным ребенком Томас Бах назвал и тяжелую атлетику. Главная головная боль – антидопинговая система. У этого вида спорта постоянные проблемы с запрещенными веществами, а это как-то не вписывается в мир олимпийских идеалов.

IWF (Международная федерация тяжелой атлетики) недавно провела свой конгресс, где складывается впечатление, больше была занята вопросами выборов в Исполнительный комитет.

И лишь в конце публикации об итогах собрания в Ташкенте было указано, что также руководство Федерации представляло отчеты об обеспечении олимпийского будущего этого вида спорта. Звучит как-то неубедительно.

На 30 января назначен Внеочередной Конгресс IWF. Если и на нем не будет заметно каких-то шагов к решению допинговой проблемы тяжелой атлетики, то, наверное, стоит начинать переживать. Правда, стоит все же уточнить, что семинары по борьбе с запрещенными веществами проводятся. Это плюс.

Современное пятиборье

Не так давно мы общались с серебряным призером Олимпийских игр-2016 Павлом Тимощенком. Он подробно объяснил в чем суть проблемы.

Вкратце, этот вид спорта – это объединение плавания, фехтования, бега, стрельбы и конного спорта. Однако было решено убрать из программы конкур. При этом конкретных предложений для замены нет.

Соответственно, в МОК требуют определиться с пятым видом спорта, а также заняться снижением расходов на проведение соревнований.

Вот только сообщество пентатлона против подобных изменений. Многие утверждают, что они приведут к гибели существующего вида.

Сейчас в UIPM (Международный союз современного пятиборья) уже создали рабочую группу, которая должна заняться поиском пятой дисциплины. Тимощенко провел мини-расследование и намекнул – полоса препятствий очень близка к тому, чтобы заменить конкур.

Стоимость проведений соревнований должна снизиться, но вопрос в том, как подобные изменения примут спортсмены. Почка что это все воспринимается в штыки.

Сейчас выглядит так, что позиции современного пятиборья среди этой тройки «проблемных» видов выглядят самыми шаткими. Хоть его и основал сам Пьер де Кубертен, но нынешнее управление способствует не развитию во благо будущего, а стремительному приближению к статусу прошлого.

Общий итог

У федераций есть время для решения своих проблем. Только в 2023 году на исполкоме и сессии будут приняты окончательные решения касательно бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья.

Помимо прочего, каждой Федерации нужно продемонстрировать изменения, связанные с улучшением безопасности и доступности для молодежи. Не зря ведь МОК предложил включить в программу Игр в Лос-Анджелесе скалолазание, серфинг и скейтбординг. Модно, стильно, молодежно. А это значит меньше проблем и больше пользы.

В МОК не могут себе позволить постоянно встревать в скандалы и жить лишь прошлым и традициями. Поэтому не исключено, что от кого-то из проблемной тройки откажутся. Понятно, кто выглядит фаворитом в борьбе за выживание, а кто – аутсайдером. Но пока остается только следить за ситуацией.

Сергей Лукьяненко
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