Украинец Крипак с паралимпийским рекордом завоевал пятое золото Токио-2020
Трусов принес очередную медаль Украине на Паралимпийских играх в Токио
Титулованный пловец завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем
3 сентября 12:53
Андрей Трусов / Фото - FacebookУкраинский пловец Андрей Трусов стал серебряным призером Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 метров баттерфляем.
Трусов приплыл к финишу с результатом 29,03 с. Отставание от лидера составило +0,77 с.
В этом же заплыве украинец Евгений Богодайко показал 5-й результат.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония. Плавание. Баттерфляй, 50 м. Мужчины, класс S7
1. Эван Остин (США) – 28,98 с
2. Андрей Трусов (Украина) – 29,03
3. Карлос Даниэль Серрано Зарате (Колуибия) – 29,34
5. Евгений Богодайко (Украиан) – 29,70
Отметим, что для Трусова эта медаль стала шестой на Паралимпиаде-2020. Напомним, Андрей установил мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров на спине.