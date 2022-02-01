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Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Онлайн трансляция
XSPORT.ua проследит за церемонией в прямом эфире
01 февраля 18:18
4 февраля в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Отметим, что во время Олимпийских игр на трибуны не будут допущены иностранные болельщики, а заполняемость местными болельщиками будет регулироваться в зависимости от ситуации с зараженными коронавирусом COVID-19.
Расписание олимпийского турнира по биатлону в Пекине.
Также известно, что Олимпийские игры-2022 станут одними из самых дорогих в истории.
Трансляция церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 будет доступна в этой новости. Начало – 13:55.
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