Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Онлайн трансляция

XSPORT.ua проследит за церемонией в прямом эфире

4 февраля в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.



Отметим, что во время Олимпийских игр на трибуны не будут допущены иностранные болельщики, а заполняемость местными болельщиками будет регулироваться в зависимости от ситуации с зараженными коронавирусом COVID-19.

Расписание олимпийского турнира по биатлону в Пекине.



Также известно, что Олимпийские игры-2022 станут одними из самых дорогих в истории.



Трансляция церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 будет доступна в этой новости. Начало – 13:55.

