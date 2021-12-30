Гуцтайт: «Государство сделало все, чтобы сборная Украины подготовилась к Олимпиаде-2022»
Церемония закрытия Олимпийских игр-2022 пройдет при ограниченном количестве зрителей
Мероприятие смогут посетить лишь жители Китая
10:56
Пекин-2022 / Фото - sportworldnews.org20 февраля пройдет церемония закрытия зимней Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Мероприятие состоится на Национальном стадионе Пекина – здесь же проводилась церемонии открытия и закрытия летних Игр-2008.
Закрытие смогут посетить лишь жители Китая, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19. Количество зрителей на трибунах будет ограничено.
На церемонии затушат олимпийский факел на стадионе, а также пройдет презентация будущих зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Напомним, открытие Игр пройдет 6 февраля.
Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила, что не отпустит хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине.
Комментарии 0