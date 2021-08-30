17-летний Сербин – серебряный призер Паралимпиады-2020
Цветов – серебряный медалист Паралимпийских игр в беге на 100 м
Эта медаль стала 50-й для Украины на турнире в Токио
14:25
Игорь Цветов / Фото - FacebookУкраинский легкоатлет Игорь Цветов выиграл серебряную медаль в беге на 100 метров на Паралимпиаде-2020.
Цветов показал результат 11,47. Триумфатор турнира Дмитрий Сафронов из ПКР прибежал к финишу с временем – 11,39.
Отметим, что эта медаль стала 50-й для Украины на Паралимпийских играх в Токио.
Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Легкая атлетика. Бег на 100 м. Мужчины, класс Т35
1. Дмитрий Сафронов (ПКР) – 11,39
2. Игорь Цветов (Украина) – 11,47
3. Артем Калашян (ПКР) – 11,75
Ранее Михаил Сербин стал обладателем серебряной медали в комплексном плавании на 200 метров на Паралимпийских играх в Токио.