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Цветов – серебряный медалист Паралимпийских игр в беге на 100 м

Эта медаль стала 50-й для Украины на турнире в Токио
Olympics Токио-2020
14:25
Цветов – серебряный медалист Паралимпийских игр в беге на 100 м
Игорь Цветов / Фото - Facebook
Украинский легкоатлет Игорь Цветов выиграл серебряную медаль в беге на 100 метров на Паралимпиаде-2020.

Цветов показал результат 11,47. Триумфатор турнира Дмитрий Сафронов из ПКР прибежал к финишу с временем – 11,39.

Отметим, что эта медаль стала 50-й для Украины на Паралимпийских играх в Токио.

Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Легкая атлетика. Бег на 100 м. Мужчины, класс Т35

1. Дмитрий Сафронов (ПКР) – 11,39

2. Игорь Цветов (Украина) – 11,47

3. Артем Калашян (ПКР) – 11,75

Ранее Михаил Сербин стал обладателем серебряной медали в комплексном плавании на 200 метров на Паралимпийских играх в Токио.
Владимир Кириченко
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