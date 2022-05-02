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Туреччина і надалі має намір безкоштовно приймати українських спортсменів, також Україна отримала гуманітарну допомогу

Президент НОК України Сергій Бубка особисто контактує зі своїм колегою з турецького НОКу Угуром Ерденером, з яким у нього відбулася чергова зустріч
Olympics
12:45
Туреччина і надалі має намір безкоштовно приймати українських спортсменів, також Україна отримала гуманітарну допомогу

Президенти НОКів України та Туреччини Сергій Бубка та Угур Ерденер домовилися про те, що українські спортсмени продовжуватимуть отримувати всіляку допомогу від турецької сторони під час війни в Україні. Це стосується як надання українцям інфраструктури для тренувань, так і проживання та харчування.

За домовленістю між Сергієм Бубкою та Угуром Ерденером все це атлети з України отримують безкоштовно.

Президент НОК Туреччини, член МОК Угур Ерденер є одним з найактивніших помічників українському спорту від початку російського вторгнення до нашої країни. Окрім власне підтримки олімпійської родини України Угур Ерденер особисто ініціював відправку українцям гуманітарної допомоги, яку до України завезли вантажівками через Угорщину. До складу багатотонного гуманітарного вантажу окрім продуктів харчування увійшли і речі першої необхідності тим українцям, які змушені були поспіхом залишати свої домівки, тікаючи від війни.

Источник: НОК Украины
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Сергей Бубка НОК (Украины)

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