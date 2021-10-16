IIHF разрешила огласить составы сборных на Пекин-2022 без расширенных списков
Участников Олимпиады-2022 будут госпитализировать в случае положительного теста на COVID-19
Во время Игр в Пекине будут действовать жесткие антикоронавирусные меры
16 октября 14:22
Пекин-2022 / Фото - france24.comУчастников Олимпийских игр в Пекине-2022, которые сдадут положительный тест на коронавирус во время турнира, будут госпитализировать. Об этом сообщает abcnyheter.no.
Также в Пекине будет действовать ряд антикоронавирусных мер. Среди них – постоянное ношение масок, эквивалентных респираторам N95. Снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения. Отмечается, что СМИ будут общаться с участниками Игр либо через интернет, либо через пластиковые перегородки.
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля.
Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Олимпийские игры-2022 в Пекине, скорее всего, пройдут без зрителей на трибунах.
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