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Украина – на втором месте по количеству потерянных медалей из-за допинга на Олимпийских играх. Россия – явный лидер
Белорусы замыкают «топ-3» антирейтинга
11:23
Василий Федоришин / Фото - FacebookУкраина находится на второй позиции по количеству потерянных медалей на Олимпиадах из-за допинга, обнаруженного у участников турниров. Об этом сообщает statista.com.
Из-за позитивных допинг-тестов Украина лишилась 11 медалей. В антирейтинге Украина делит вторую строчку с Беларусью, лидером является сборная России.
Отметим, что на Олимпиадах свои медали потеряли легкоатлеты Юрий Белоног, Людмила Блонская, Денис Юрченко, Александр Пятница, тяжелоатлеты Ольга Коробка, Наталья Давыдова, Юлия Калина, Алексей Торохтий, а также Елена Олефиренко (академическая гребля), Василий Федоришин (вольная борьба), Виктория Терещук (современное пятиборье).
Страны, которые потеряли медали Олимпийских игр из-за допинга:
1. Россия – 46
2. Украина – 11
3. Беларусь – 11
4. Казахстан – 9
5. США – 8
6. Болгария – 7
7. Турция – 5
8. Китай – 4
Напомним, что на Олимпиаде-2022 положительные допинг-пробы сдали украинская лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.
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