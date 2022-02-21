Украина – на втором месте по количеству потерянных медалей из-за допинга на Олимпийских играх. Россия – явный лидер

Белорусы замыкают «топ-3» антирейтинга

Василий Федоришин / Фото - Facebook

Украина находится на второй позиции по количеству потерянных медалей на Олимпиадах из-за допинга, обнаруженного у участников турниров. Об этом сообщаетИз-за позитивных допинг-тестов Украина лишилась 11 медалей. В антирейтинге Украина делит вторую строчку с Беларусью, лидером является сборная России.Отметим, что на Олимпиадах свои медали потеряли легкоатлеты, тяжелоатлеты, а также(академическая гребля),(вольная борьба),(современное пятиборье).1. Россия – 462. Украина – 113. Беларусь – 114. Казахстан – 95. США – 86. Болгария – 77. Турция – 58. Китай – 4Напомним, что на Олимпиаде-2022 положительные допинг-пробы сдали украинская лыжницаи бобслеистка