Украина не возьмет ни одной медали зимней ОИ-2022 – статистическая компания Gracenote

Такое уже было дважды: на Играх в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере

Фото: facebook.com/olympicua

Статистическая компания Gracenote сделала финальный прогноз на зимние Олимпийские игры-2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Для сборной Украины прогноз неутешительный. Компания считает, что «сине-желтая» команда в Пекине не завоюет ни одной медали. В истории Украины на зимних ОИ такое было дважды: в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010.

Победу в медальном зачете Gracenote отдала сборной Норвегии, второе место Олимпийскому комитету России, третье – Германии.

Напомним, на предыдущих Играх в Пхенчхане единственную медаль Украине принес фристайлист Александр Абраменко. Всего же на зимних ОИ на счету украинских спортсменов восемь наград: 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Лучший результат в медальном зачете – 13 место в Лиллехаммере-1994.

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